Napoli, prodotti falsi: sequestri e controlli della polizia locale

In piazza Municipio, nella Pignasecca e in via Toledo requisiti più di mille prodotti contraffatti. In via Ponte di Tappia un agente è rimasto ferito durante un controllo a un commerciante abusivo

Con la ripresa di tutte le attività la Polizia Locale di Napoli, a tutela della salute dei consumatori e per la salvaguardia dei diritti dell'industria e del commercio regolare, ha predisposto un nuovo piano di interventi sul territorio finalizzati al contrasto ed alla repressione del mercato di prodotti contraffatti. Le prime operazioni hanno interessato i luoghi di maggior presenza turistica, tra centro storico e lungomare cittadino.

Sequestro in via Cesario Console

In piazza Municipio, in via Cesario Console, nella Pignasecca ed in via Toledo, la Unità Operativa Avvocata della Municipale ha sottoposto a sequestro 900 occhiali, 200 borse, 110 cinture, 35 portafogli e 26 cover per cellulari, prevalentemente oggetti recanti falsi marchi di note griffes che si sottolinea essere una violazione penale. Per questi ultimi, infatti, è stato disposto il sequestro penale e trasmessa comunicazione di reato alla Procura della Repubblica.

Controlli tra venditori ambulanti: un agente ferito

In via Ponte di Tappia, nel tentativo di controllare un commerciante abusivo di occhiali contraffatti, gli agenti hanno dovuto fronteggiare l'azione di due persone che gli hanno aizzato contro i presenti per consentire all'ambulante di sottrarsi alla verifica. Nella concitazione che ne è seguita il venditore è riuscito a fuggire ma, nel farlo, ha travolto un operatore che, per le lesioni riportate, è stato sottoposto alle cure dei sanitari. Le persone che avevano creato la pericolosa turbativa dell'ordine pubblico e le condizioni per la fuga dell'ambulante sono riusciti a far perdere le proprie tracce. A loro carico è stata prodotta accurata denuncia e sono in corso le attività d'indagine per l'identificazione.