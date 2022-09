Lavoro in nero: due imprenditori denunciati nel Napoletano

Lavoro sommerso e mancato rispetto delle norme di sicurezza. Per questo motivo i carabinieri hanno disposto la sospensione dell’attività presso una società che, a Procida, si occupa di vendita e di somministrazione di bevande. A seguito di un controllo dell’ispettorato del lavoro su aziende nel napoletano, i militari hanno trovato presso la struttura procidana un lavoratore in nero, mentre in un’attività alberghiera a Casamicciola Terme il mancato rispetto delle norme di sicurezza ha causato una sanzione. I titolari sono stati denunciati e le due aziende dovranno pagare multe per 32.324 euro.