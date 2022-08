La polizia ha trovato 48 piante in piena maturazione del peso complessivo di circa 50 chili, che sono state sradicate e distrutte

Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, all'interno di un canale di scolo delle acque piovane in località Madonna della Libera, a Castellammare (in provincia di Napoli) hanno individuato 48 piante di canapa indiana in piena maturazione dell'altezza compresa tra 3 e 3,5 metri del peso complessivo di circa 50 chili che sono state sradicate e distrutte.