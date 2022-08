Vendeva cocaina a bordo del suo suv: 45enne arrestato nel Napoletano

Stava vendendo cocaina a bordo del proprio suv quando i carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato. E' successo tra Sant’Antonio Abate e Scafati, in provincia di Napoli, proprio sotto gli occhi dei militari, incuriositi da quello che appariva come uno scambio sospetto. L'uomo, un 45enne del posto, si trovava alla guida di un veicolo che è stato successivamente perquisito dai carabinieri. All'interno del mezzo, i militari hanno trovato 33 dosi di cocaina e 262 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.