Napoli, rapina pizzeria e spara contro il soffitto. VIDEO

Borrelli: “Ennesima rapina nel cuore del quartiere Pianura”

"È - spiega - l'ennesima rapina nel cuore del quartiere Pianura a Napoli. Sono le 20,30 di sabato scorso 13 agosto quando un uomo armato di pistola è entrato in una nota pizzeria del luogo e ha sparato un colpo al soffitto per intimidire i titolari e farsi consegnare l'incasso. Il tutto è durato meno di un minuto innanzi agli occhi increduli di decine di clienti che in quel momento si trovavano all'interno della pizzeria per godere di un sabato sera in famiglia. All'interno del locale anche diversi bambini. Il rapinatore si è poi allontanato in sella ad uno scooter guidato da un complice che lo aspettava all'esterno del locale".