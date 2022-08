Cercasi assistenti digitali, Comune Napoli lancia bando per 15 giovani

Il bando - secondo quanto rende noto l'ente - selezionerà 15 ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che saranno impiegati negli uffici comunali per un anno. I volontari riceveranno un assegno mensile di 444,30 euro netti per svolgere 25 ore di lavoro settimanale

Assistere persone in difficoltà ad orientarsi e connettersi in modo sicuro verso una realtà sempre più digitale. E' il compito che sarà affidato ai ragazzi che aderiranno al bando del Comune di Napoli per effettuare il Servizio Civile Digitale.

Le mansioni

In particolare i ragazzi avranno il compito di aiutare le persone che si recheranno negli uffici comunali per il rinnovo delle carte d'identità elettroniche, per richiedere documenti attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali. Ma non solo. I volontari saranno anche di supporto ai dipendenti comunali più anziani e che non hanno particolare dimestichezza con l'utilizzo degli strumenti digitali e coadiuveranno le professionalità del Comune ad attivare e gestire piattaforme che possano attuare attività in formato digitale.

Il bando

Il bando - secondo quanto rende noto l'ente - selezionerà 15 ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che saranno impiegati negli uffici comunali per un anno. I volontari riceveranno un assegno mensile di 444,30 euro netti per svolgere 25 ore di lavoro settimanale. Il bando apre la selezione per due progetti: cittadini digitali, per il quale saranno selezionati quattro volontari, e Digital assist per cui sono messi a disposizione undici posti. I ragazzi dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL). Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 30 settembre 2022.