Stalking, minaccia la ex compagna: arrestato nel Napoletano

Un uomo di 36 anni è stato arrestato per stalking dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata.

Le indagini

Secondo le indagini, coordinate dalla procura oplontina e condotte dai militari della Stazione di Gragnano, l'uomo avrebbe minacciato e molestato in maniera reiterata l'ex compagna attraverso i social network, che l'arrestato avrebbe utilizzato per contattare la vittima sia con account a lui direttamente riconducibili sia attraverso profili fittizi. I social sarebbero stati altresì utilizzati dall'indagato per screditare la reputazione dell'ex compagna, condividendo numerose fotografie che la ritraevano, accompagnate da frasi denigratorie. Inoltre l'arrestato, in più occasioni, mediante minacce fatte sia via social che presentandosi nell'abitazione dei genitori della donna, avrebbe tentato di costringere la vittima a ritirare la querela da lei presentata nei suoi confronti.