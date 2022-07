Napoli, racket da 10 euro al giorno a commercianti in mercato

A Napoli i carabinieri hanno arrestato per estorsione il 39enne A.G. e C.D.A., suo coetaneo. Il primo è del quartiere di Pianura mentre l'altro è di Fuorigrotta, e sono entrambi già noti alle forze dell'ordine. I militari hanno osservato, controllato e pedinato i due che si muovevano nel mercato rionale di Pianura. Davanti agli occhi dei carabinieri l'estorsione che si consumava pian piano: 19 i commercianti di via Jose Maria Escriva che, avvicinati dai due, consegnavano la somma di 10 euro al giorno.

Il racconto delle vittime

Diversi i commercianti sentiti che hanno raccontato ai militari come la "tassa" fissa si ripetesse quotidianamente da quattro settimane. Gli arrestati sono nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Indagini in corso per approfondire la vicenda.