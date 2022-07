Portano via Atm ma carabinieri li inseguono e recuperano refurtiva

Tentano di rubare un Atm ma i carabinieri intervengono e recuperano la refurtiva. È quanto accaduto nella notte a Sorrento. Intorno alle 3 è giunta una segnalazione al 112: “Stanno rubando l'Atm di via degli aranci 254”. Immediato l’intervento dei militari. Al loro arrivo i malviventi avevano appena caricato il "bancomat", sradicato pochi istanti prima, su un Fiat Ducato. Alla vista degli uomini dell’Arma, i ladri si sono dati subito alla fuga. Ne è nato così un inseguimento andato avanti diversi chilometri fino alla "panoramica" di Castellammare di Stabia, dove è arrivata anche un'altra gazzella in supporto.

Arrestato 21enne, si cercano i complici

I militari hanno bloccato il mezzo a Giugliano in Campania e arrestato un 21enne, mentre i complici sono riusciti a fuggire. A seguito degli accertamenti, il furgone è risultato rubato il 28 luglio scorso a Pozzuoli ed è stato sequestrato per essere sottoposto a precisi accertamenti tecnici volti a evidenziare eventuali tracce utili per le indagini. Rinvenuto anche l'Atm con all'interno 30mila euro. L'arrestato - che risponderà dei reati di furto aggravato e resistenza - è in attesa di giudizio mentre è caccia ai suoi complici.