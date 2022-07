I rapinatori si son fatti consegnare dall'uomo, di 47 anni, un orologio dal valore di circa seimila euro per poi fuggire

Un turista, mentre era seduto al tavolino di un bar in piazza Rodinò a Napoli, la scorsa notte è stato avvicinato da due individui a bordo di scooter uno dei quali armato di pistola. I rapinatori si son fatti consegnare dall'uomo, di 47 anni, un orologio dal valore di circa seimila euro per poi fuggire. L'area è videosorvegliata: indagini in corso dei carabinieri.