Quattro rapine a commercianti nel Napoletano, arrestato

Un uomo di 53 anni è stato arrestato, a Casavatore (Napoli), dai carabinieri della locale caserma in esecuzione di un provvedimento cautelare messo dal gip del tribunale di Napoli nord. L’indagato è infatti fortemente indiziato di aver messo a segno, tra i mesi di ottobre dello scorso anno e maggio, quattro rapine ai danni di esercizi commerciali del centro abitato in provincia di Napoli. L’attività investigativa è iniziata a seguito delle denunce presentate dalle vittime. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno visionato le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza, giungendo quindi all'identificazione dell'uomo che è stato arrestato e condotto in carcere.