Napoli, incendiata la saracinesca di un bar

Saracinesca di un bar in fiamme, stamani, nel quartiere Stella di Napoli. I fatti sono avvenuti verso le 5, a via Sant'Antonio a Capodimonte, dove i carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di un incendio.

Le indagini

A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, la saracinesca del bar "10.3 Café". Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Le indagini sono condotte dai carabinieri.