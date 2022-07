Lo hanno sorpreso in via della Villa Romana, Ponticelli, mentre cedeva hashish a un cliente. In tasca aveva altri 10 grammi della stessa sostanza

I carabinieri di Poggioreale hanno arrestato per spaccio di droga un 49enne di Portici, già noto alle forze dell'ordine. Lo hanno sorpreso in via della Villa Romana, Ponticelli, mentre cedeva hashish a un cliente. In tasca aveva altri 10 grammi della stessa sostanza. L'uomo è finito ai domiciliari, in attesa di rito direttissimo.