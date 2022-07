Giugliano, uomo ferito durante un tentativo di rapina

Un uomo di 59 anni è stato ferito da un malvivente nel corso di un tentativo di rapina avvenuto ieri presso un distributore di carburanti lungo l'Asse Mediano, direzione Lago Patria, a Giugliano.

La vicenda

Due sconosciuti, uno armato di pistola, hanno tentato una rapina ai danni del titolare. I malviventi avrebbero esploso alcuni colpi d'arma da fuoco. Due colpi hanno colpito di striscio la gamba al 59enne, che era in compagnia del titolare dell'impianto. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri.