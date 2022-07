Covid Campania, bollettino: 11.234 casi. Tasso di positività al 29,26%

Cronaca

Covid, salgono contagi. No a nuove restrizioni, si guarda all’autunno

La pandemia è 'in fase acuta ed espansiva', come dice il rapporto esteso dell’Iss. Dopo l'estate, focus sulla protezione dei più fragili. Ipotesi quarta dose anche a tutti gli over 60. Esperti divisi su come affrontare la nuova ondata

I contagi di Covid-19 corrono e la pandemia è “in fase acuta ed espansiva” come dice il rapporto esteso dell’Iss. I numeri in aumento pongono nuovi interrogativi sui mesi che verranno e su come verrà gestita questa nuova ondata. Ecco cosa sappiamo fino ad ora

Secondo quanto emerso, il governo non intende cambiare strategia nel breve periodo. Quindi non si pensa a un ritorno diffuso delle restrizioni, almeno per il periodo estivo