Torre del Greco, incendio ieri sera vicino ai binari

Paura ieri sera a ridosso del lungomare di Torre del Greco, in provincia di Napoli, per un incendio sviluppatosi a ridosso dei binari delle Ferrovie dello Stato. Il rogo, visibile anche a diverse centinaia di metri, è stato domato, dopo momenti di forte spavento, dai vigili del fuoco intervenuti a ridosso della zona di via Lava Troia dopo diverse segnalazioni.

Le testimonianze

Stando alle testimonianze di alcuni residenti, le fiamme avrebbero avuto origine dopo che ignoti avevano fatto esplodere fuochi di artificio nei pressi dell'area interessata dall'incendio.