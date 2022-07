Covid Campania, 11.428 nuovi casi. Aumentano i ricoveri ordinari

Salute e Benessere

Long Covid, tre dosi di vaccino proteggono con tutte le varianti

Da una ricerca condotta da Humanitas, e pubblicata sul The Journal of the American Medical Association, emerge che tre dosi di farmaco anti-Covid mRNA riducono il rischio al 16%, rispetto al 42% riscontrato nelle persone non immunizzate. Un effetto che vale per tutte le mutazioni, compresa Omicron. Il lavoro ha coinvolto 2.560 operatori sanitari di otto ospedali in Piemonte e Lombardia da marzo 2020 ad aprile 2022

Tre dosi di vaccino mRNA riducono il rischio di Long Covid al 16%, rispetto al 42% di quanto si verifica in media nella popolazione non vaccinata, e l'effetto si verifica per tutte le varianti, inclusa Omicron

È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista JAMA (The Journal of the American Medical Association), che - nell'arco di 2 anni - ha coinvolto 2.560 operatori sanitari di otto ospedali Humanitas in Piemonte e Lombardia, prima e dopo l'arrivo dei vaccini anti-Covid