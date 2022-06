I carabinieri sono intervenuti in via Camillo Cucca dopo una segnalazione. In strada è stata trovata un'ogiva deformata

Trovata in strada un'ogiva deformata in via Camillo Cucca a Napoli dove i carabinieri della stazione di Posillipo ieri sera, verso le 22.30, sono intervenuti per una segnalazione di esplosione di colpi d'arma da fuoco. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli e della stazione di Posillipo.