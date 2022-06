Dispersione scolastica nel Napoletano, denunciati i genitori

I carabinieri di Grumo Nevano hanno denunciato i genitori di 20 bambini per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei figli minori. È avvenuto durante una serie di controlli contro la dispersione scolastica che da Grumo si sono estesi anche nella vicina Casandrino.

Per alcuni tasso di assenza sopra il 90%

Dagli accertamenti effettuati negli istituti comprensivi Pascoli, Cirillo, Marconi e Torricelli, insieme con i dirigenti scolastici e gli assistenti sociali, è emerso che 20 ragazzi, nonostante fossero iscritti in quelle scuole dallo scorso settembre 2021, non avevano rispettato l'obbligo di frequenza. Per qualcuno il tasso di assenza riscontrato è stato superiore al 90%. Altri invece a scuola non c'erano mai entrati.