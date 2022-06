Ercolano, 34enne ferito alla testa con una bottiglia di vetro

Da quanto si apprende, l'episodio sarebbe accaduto durante una lite nata per futili motivi con uno sconosciuto. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri

A Ercolano, in provincia di Napoli, un uomo d 34 anni ha raccontati ai carabinieri di essere stato ferito alla testa con una bottiglia di vetro mentre, questa notte, si trovava in piazza Pugliano. L' uomo che non è in pericolo di vita è al pronto soccorso dell' ospedale Maresca di Torre del Greco.

La vicenda

