Covid Campania, 3.189 nuovi casi. Stabili i ricoveri

I posti letto occupati in terapia intensiva sono 15, dato invariato rispetto a ieri, mentre le persone in cura nei reparti ordinari sono 289 (+1)

Sono 3.189 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in 24 ore in Campania a fronte di 13.529 test eseguiti, di cui 10.291 antigenici. Il tasso di positività è pari al 23,57%. Non si registra alcun decesso nelle ultime 48 ore, ma al bilancio vanno aggiunti due decessi avvenuti in precedenza e registrati ieri. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 15, dato invariato rispetto a ieri, mentre le persone in cura nei reparti ordinari sono 289 (+1). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO)