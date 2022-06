Incendio in via Tavernola a Caivano, in provincia di Napoli. Il rogo è divampato in un deposito di automezzi in disuso per cause ancora in corso di accertamento. Il luogo era già sottoposto a sequestro. L'incendio ha causato una coltre di fumo è molto intensa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, i quali sono giunti con diverse autobotti.