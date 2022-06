Napoli, litiga con la madre e la uccide a coltellate: fermato 17enne

È avvenuto in un appartamento in via Rampe San Giovanni Maggiore, zona universitaria, nel centro antico di Napoli

È stato sottoposto a fermo da parte del pm il ragazzo di 17 anni accusato di aver ucciso la madre nella serata di ieri colpendola con numerose coltellate. L'omicidio è avvenuto in un appartamento in via Rampe San Giovanni Maggiore, zona universitaria, nel centro antico di Napoli. Le indagini mirano ora a ricostruire il quadro familiare e cosa possa aver scatenato la violenza.

L'omicidio a Napoli

Sul posto sono giunti gli uomini della polizia di Stato, agenti dell'ufficio Prevenzione Generale e del commissariato Decumani della Questura di Napoli e i Vigili del Fuoco, che sono entrati nell'appartamento da una finestra perché il ragazzo si era barricato in casa. Al momento dell'irruzione la donna era già morta. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire i motivi che avrebbero spinto il 17enne a compiere il gesto. Non è ancora chiaro se, oltre ai due, in casa vi fossero altre persone. L'omicidio è comunque avvenuto all'interno dell'abitazione. Sarà fondamentale sapere anche dai vicini di casa se in famiglia vi fossero dissapori tali da poter far ipotizzare un esito così tragico. Tra i residenti c'è chi avrebbe detto di aver sentito delle urla provenienti dall'abitazione. L'appartamento, dall'esterno, appare particolarmente grande. La casa dove è stata uccisa a coltellate la donna è una traversa di via Mezzocannone.