Ercolano, tentano fuga su scooter rubato: un arresto e una denuncia

A Ercolano, nel Napoletano, i caranbinieri hanno arrestato il conucente di uno scooter rubato e denunciato il passeggero, incensurato: per entrambi l'accusa è quella di ricettazione.

La ricostruzione dei fatti

I militari avevano intimato l'alt, per un controllo, ma lo scooter non si è fermato. Ed è così cominciato un inseguimento che si è concluso poco dopo, in via Aldo Moro. I carabinieri hanno bloccato i due e dagli accertamenti è risultato che lo scooter su cui viaggiavano era stato rubato ad aprile nell'Arenaccia. Il mezzo è stato restituito alla proprietaria mentre l'arrestato, un 32enne noto alle forze dell'ordine, è nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.