A Napoli i carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Comunale Galeone per un trattore e una vettura andati in fiamme. I veicoli, completamente distrutti, sono di proprietà di una coppia di incensurati, lui 59, lei 53 anni. Accertamenti sono in corso per chiarire l'origine del rogo. Non si esclude la pista dolosa.