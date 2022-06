Covid Campania: il bollettino 731 nuovi casi. I ricoveri sono 332

Salute e Benessere

Covid, boom casi Omicron BA.5 in Portogallo: il parere degli esperti

Nel Paese sulla costa atlantica, secondo i dati dell'Università americana Johns Hopkins, i casi di coronavirus legati alla sottovariante sono passati dagli oltre 11.000 registrati all'inizio di aprile a circa 28.000. Secondo Massimo Galli, la pandemia non è finita. Il virologo Mauro Pistello rassicura: “L’aumento dei contagi non deve spaventarci, non rovinerà la nostra estate”

La sottovariante di Omicron BA.5 in Portogallo sta spingendo verso l'alto la curva della pandemia di Covid-19. Per l'infettivologo Massimo Galli “è un segnale che il virus continua a circolare e che la pandemia non è finita”

Intanto l'Istituto Superiore di Sanità italiano indica che nell'ultima settimana la percentuale di casi di reinfezione di Covid-19 sul totale dei casi segnalati risulta pari a 5,9%, in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente (6,5%), mentre si rileva un lieve aumento dei casi asintomatici