Non si fermano all’alt, due minori denunciati nel Napoletano

Non si fermano all'alt imposto loro dai carabinieri: due ragazzi incensurati di soli 15 e 14 anni dovranno ora rispondere all'autorità giudiziaria minorile di resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli), dove i militari dell'Arma della sezione operativa della locale compagnia, durante un servizio di osservazione attuato nella zona del rione popolare “parco Penniniello”, hanno visto passare ad alta velocità uno scooter con a bordo i due. I carabinieri hanno intimano loro l’alt ma i minori non si sono fermati nonostante il tentativo di catturare la loro attenzione con sirene e lampeggianti. Ne è nato un inseguimento durato circa un chilometro e terminato solo quando lo scooter è scivolato sull'asfalto. I carabinieri a questo punto hanno soccorso i giovani che, visitati all'ospedale di Castellammare di Stabia, hanno riportato escoriazioni giudicate guaribili in 15 giorni. I ragazzi sono stati denunciati e affidati ai genitori.