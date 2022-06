Rapina in pieno giorno a Napoli, bloccato un giovane

A Napoli i carabinieri sono intervenuti in piazza Cavour per soccorrere un uomo di 36 di origine nigeriana, ma da anni residente in Germania. Poco prima - in pieno giorno - un uomo si era avvicinato a lui e con una mossa fulminea gli aveva strappato dalle mani lo smartphone per poi fuggire.

La ricostruzione dei fatti

La vittima lo ha inseguito e a quel punto è iniziata la colluttazione intervallata da minacce da parte del ladro che si era armato di cocci di vetro raccolti a terra. I militari sono riusciti a bloccare l'uomo, si tratta di un senza fissa dimora di 22 anni di origine capoverdiana. Adesso è accusato di rapina.