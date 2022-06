Napoli, strada pubblica venduta: poi aggressione per la restituzione

Circa un anno e mezzo fa un uomo di 28 anni a Napoli aveva "acquistato" da una 64enne per 500 euro una porzione di strada posta davanti la propria abitazione per un uso esclusivo, quello del parcheggio. Peccato però che la donna non fosse la proprietaria della strada, che è del Comune di Napoli, ma se ne era impossessata mettendoci un paletto di ferro.

La vicenda

Nonostante l'acquisto andato in porto, la ex "proprietaria" rivoleva la porzione di strada e si era lamentata con il 28enne per la mancata restituzione. La notte dello scorso 31 maggio, dopo una richiesta arrivata al 112, i carabinieri sono intervenuti in via Concezione, nel quartiere Montecalvario, nel centro storico di Napoli. A contattare i militari era stato il 28enne che aveva riferito di aver subito un'aggressione da parte di quattro persone: due uomini, uno di 17 e 47 anni, e due donne, di 64 e 45 anni. I carabinieri hanno individuato il quadro familiare e hanno proceduto con la denuncia per estorsione in concorso.