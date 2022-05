Pozzuoli, ruba 150 euro da biglietteria: preso dai carabinieri

Il 22enne è stato trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida del fermo di polizia giudiziaria

Si è introdotto all'interno della biglietteria di una compagnia di navigazione per poi appropriarsi di parte dell'incasso pari a 150 euro: è successo a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno sottoposto a un fermo di indiziato di delitto per il reato di furto con strappo P.E., 22enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida del fermo di polizia giudiziaria.