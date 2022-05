Covid: in Campania in calo ricoveri ordinari e in intensiva

Sono 2.080 i cittadini campani risultati positivi al Covid nelle ultime 24 ore a fronte di 17.540 test eseguiti ( di cui 12.879 antigenici e 466 molecolari). Dunque l'indice di contagio è dell'11.8% in calo rispetto a ieri che era del 13,15%. Si registra un solo decesso. Per quanto riguarda i posti letto quelli di terapia intensiva disponibili sono 585 mentre quelli occupati sono 30, tre in meno rispetto a ieri. I posti di degenza (tra offerta pubblica e privata) sono 3610, quelli occupati 468, in calo a fronte dei 502 di ieri. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO)