Caivano, crolla pezzo di intonaco in un’aula: nessun ferito

Cronaca

Tra chi chiede lo stop alle mascherine tra i banchi c’è il sottosegretario leghista all'Istruzione Rossano Sasso: "È una richiesta che mi è arrivata da tante famiglie, che ci sollecitano ad adottare una misura di buon senso per l'ultima parte dell'anno scolastico. Come Lega lo stiamo chiedendo da diverse settimane, in considerazione sia del miglioramento dei dati epidemiologici sia della brusca impennata delle temperature, che soprattutto nel Mezzogiorno rende davvero difficile seguire le lezioni: in diversi centri, siamo abbondantemente oltre i 30 gradi"