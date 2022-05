In cantina oltre mille dosi di cocaina, arrestato nel Napoletano

Nascondeva in cantina cocaina sufficiente per oltre 1000 dosi. A Casavatore, nel Napoletano, i carabinieri hanno arrestato un pusher di 48 anni e sequestrato lo stupefacente, che se immesso sul mercato avrebbe fruttato circa 50mila euro. Dopo i primi controlli nell’abitazione, i militari hanno rinvenuto in cantina, nascosto tra alcuni pacchi e buste, un panetto di cocaina pura, dal peso di un chilo e 70 grammi. Oltre allo stupefacente, c’erano anche un macchinario per confezionare le dosi sottovuoto e un bilancino di precisione. Il 48enne è stato condotto in carcere dove è in attesa di giudizio.