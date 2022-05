Napoli, vende superalcolici a 14enni: denunciato titolare locale

La Polizia Municipale di Napoli, ha effettuato una serie di controlli in orario serale e notturno nel fine settimana a presidio dei principali luoghi della movida cittadina, con particolare attenzione alla tutela delle fasce dei più giovani. In tale ambito gli agenti durante i controlli nel centro storico, hanno intercettato 3 ragazzi di 14 anni intenti a consumare vodka, riuscendo anche ad individuare il locale che aveva venduto gli alcolici ai tre minorenni. Il titolare è stato denunciato per vendita di alcol a minori e i tre ragazzi sono stati affidati ai genitori. Della circostanza sarà inoltrata apposita segnalazione alla locale Questura per eventuali provvedimenti che comportano la sospensione cautelare della licenza.

I controlli

I controlli dei caschi bianchi hanno poi interessato 148 esercizi, dei quali 11 sanzionati, 8 violazioni hanno interessato il vicoletto Belledonne e Via San Sebastiano, perché aperti al pubblico oltre l'orario massimo previsto dall'ordinanza sindacale n°59/2022, mentre tre esercizi sono stati verbalizzati in vico Belledonne e via Monteoliveto per aver venduto alcol da asporto oltre l'orario consentito. In un caso è stato elevato un ulteriore verbale, in vico Belledonne, perché un'attività che all'apparenza era regolarmente chiusa, così come previsto dall'ordinanza, in realtà da una porticina secondaria vendeva alcolici.