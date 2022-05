Castellammare, 49enne ferito con colpi d’arma da fuoco: indagini

Secondo una sommaria ricostruzione ancora su cui si stanno facendo accertamenti, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato ferito in via Petraro

I carabinieri di Castellammare di Stabia (Napoli) stanno indagando per fare luce sul ferimento di un 49enne avvenuto ieri sera. A denunciare l’accaduto è stata la stessa vittima nel pronto soccorso dell'ospedale della città dove si era recata per farsi medicare una ferita d'arma da fuoco alla gamba sinistra. Secondo una sommaria ricostruzione ancora su cui si stanno facendo accertamenti, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato ferito in via Petraro. Il 49enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.