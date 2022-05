Pusher accoltellato ad Acerra: preso 17enne, ultimo dei 5 aggressori

C'era anche un 17enne nel gruppo di giovani che il 25 settembre 2021, ad Acerra, in provincia di Napoli, ha tentato di uccidere Rosario Esposito Soriano, il pusher accoltellato per avere venduto sostanza stupefacente senza l'autorizzazione dei vertici del gruppo criminale degli Avventurato, per gli inquirenti egemone in quella zona a Nordest del capoluogo partenopeo tra le cosche che fanno affari spacciando droga. Al 17enne, accusato di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, gli agenti hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in Istituto Penale Minorile.

La vicenda

Per questo stesso episodio lo scorso 13 aprile sono state notificate misure cautelari nei confronti di Giancarlo Avventurato, Vincenzo Della Valle, Emanuele D'Agostino e Emanuele Ricci, anche loro ritenuti gravemente indiziati del tentato omicidio aggravato di Esposito Soriano. A cavallo tra il 28 e il 29 aprile scorsi, nell'ambito di uno contro armato tra gruppi rivali, in pieno centro ad Acerra si sono uccisi il 22enne Pasquale Di Balsamo (ritenuto legati agli Avventurato) e Vincenzo Tortora, di 21 anni (per gli investigatori legato all'omonimo gruppo criminale), durante un conflitto a fuoco tra il primo (in sella a uno scooter guidato da un 17enne arrestato ieri) e il secondo che invece si trovava in auto con un paio di giovani.