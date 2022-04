Napoli: insultano ragazze, poi colpiscono auto con mazza da baseball

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, hanno intercettato in via Ponti Rossi i due aggressori a bordo di uno scooter

Prima le hanno insultate, poi hanno colpito la loro auto con una mazza di baseball. L'episodio è accaduto a Napoli, vittime due ragazze. Giovedì sera, ma è stato reso noto solo oggi, gli agenti sono intervenuti in via Gussone per un'aggressione. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da due ragazze a bordo di un'auto le quali hanno raccontato di essere state avvicinate da due giovani 22enni che, a bordo di uno scooter, le avevano insultate e danneggiato l'auto con una mazza da baseball.

La ricostruzione dei fatti

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, hanno intercettato in via Ponti Rossi i due aggressori a bordo di uno scooter. Il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia, ne è nato un inseguimento terminato in via Nicolini dove il passeggero ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato e trovato in possesso della mazza da baseball mentre il conducente, dopo essere andato a sbattere contro l'auto di servizio, è stato bloccato. I due, di cui uno con precedenti di polizia, sono stati denunciati.