Torre Annunziata, ferito con coltellata durante tentativo di rapina

A Torre Annunziata, in provincia di Napoli, i carabinieri sono intervenuti, ieri alle 20, su richiesta del 118 in via Tagliamonte dove un 33enne del posto presentava una ferita alla gamba destra presumibilmente dovuta da arma da taglio.

La vicenda

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che l'uomo sia stato vittima di una tentata rapina da parte di uno sconosciuto. Il 33enne, trasferito all'ospedale di Castellammare, se la caverà con sette giorni di prognosi. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.