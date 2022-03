Covid Campania, 11.755 casi: calano ricoveri in terapia intensiva

Sono 11.755 i nuovi positivi al Covid in Campania su 63.015 test esaminati. Il tasso di incidenza si mantiene stabile (18,65% rispetto al 18,76% precedente). Il bollettino dell'Unità di crisi censisce altre 13 vittime, di cui 8 nelle ultime 48 ore e 5 dei giorni precedenti. In calo le occupazioni dei posti letto nelle intensive (41, meno 3) mentre nelle degenze aumentano e toccano quota 712 (più 23) (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).