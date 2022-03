Tenta di violentare donna a Napoli, bloccato da passanti e arrestato

E' successo poco prima delle 13 di ieri in via Ponte della Maddalena. Le persone intervenute hanno poi tentato di linciare l'aggressore. Per la vittima 10 giorni di prognosi

Un uomo di 51 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dopo aver tentato di violentare, in pieno giorno a Napoli, una donna di 31 anni. L'aggressione è avvenuta poco prima delle 13 di ieri, venerdì 25 marzo, in via Ponte della Maddalena.

L'aggressione

La 31enne, originaria del Casertano, stava percorrendo a piedi via Ponte della Maddalena quando è stata aggredita da un uomo di origini marocchine senza fissa dimora. Le grida della donna hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti e operai di un cantiere che sono intervenuti allertando il 112.

L'arresto

Le persone intervenute hanno poi tentato di linciare l'aggressore. Il 51enne, in fuga, è stato inseguito dai passanti e infine bloccato dai carabinieri in piazza Guglielmo Pepe. Secondo prime indagini dei militari, sarebbe una delle persone accampate nella baraccopoli della zona. E' stato portato in carcere e dovrà rispondere di violenza sessuale. Per la vittima lesioni ritenute guaribili in 10 giorni.

Nella zona molti si lamentano di gesti di violenza "gratuiti" da parte dei clochard che vivono nella zona in vere baraccopoli: tergicristalli delle auto rotti, danni, molestie. A pochi passi dal luogo dell'aggressione ci sono una scuola elementare e l'ufficio scolastico provinciale di Napoli.