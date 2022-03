Furti di macchine per l'edilizia tra Campania e Lazio, 4 arresti

I carabinieri hanno arrestato quattro persone - tre finite ai domiciliari e una in carcere - per una serie di furti di macchine e materiale per l'edilizia avvenuti in esercizi commerciali delle province di Caserta, Salerno, Napoli, Frosinone e Latina. Parte della refurtiva per un valore di 600mila euro è stata recuperata e restituita ai proprietari.

Gli arresti

Gli arrestati risiedono nei comuni vesuviani di Ottaviano, Terzigno e San Giuseppe Vesuviano, e a Sarno (Salerno). L'indagine si è sviluppata attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali.