Movida: controlli della polizia a Napoli, denunce e sanzioni

Controlli nelle zone della movida a Napoli da parte degli agenti del Commissariato San Ferdinando, in particolare in via Chiaia, vico Belledonne a Chiaia, piazza dei Martiri, corso Vittorio Emanuele, via Dei Mille, piazza San Pasquale a Chiaia, piazza Trieste e Trento, via Toledo e in via Bisignano. Sono 58 le persone identificate, di cui 8 con precedenti di polizia.

Denunciati un 31enne e un 23enne

Gli agenti in via Vittorio Imbriani hanno denunciato un 31enne napoletano poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo e per inosservanza del divieto di accesso alle aree urbane cui è sottoposto. In via Carducci un uomo è stato sanzionato poiché sorpreso ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, gli è stato notificato un ordine di allontanamento.

Gli agenti del Commissariato Vomero in via Tino di Camaino hanno controllato un giovane che, dagli accertamenti effettuati, doveva trovarsi in isolamento domiciliare poiché positivo al Covid-19 dallo scorso 11 marzo. Per tale motivo il ragazzo, un 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato.