Covid Campania, il bollettino: 7.595 casi. Tasso positività al 17,38%

Sono 7.595 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ore in Campania su 42.581 test effettuati, con un indice di contagio pari al 17,83%. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 38 (+1), quelli nei reparti di degenza sono 574 (+21). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Quattro i nuovi decessi, di cui 3 deceduti in precedenza ma registrati solo nella giornata di ieri.