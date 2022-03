Napoli, carabinieri sequestrano pistola e droga durante controlli

L'arma è stata rinvenuta in via Romolo e Remo. Ora sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici

Proseguono i controlli dei Carabinieri nella periferia occidentale di Napoli. I militari del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli hanno rinvenuto una pistola Heckler e Koch GmbH Usp Expert automatica, con matricola abrasa, 8 proiettili cal. 45 nel serbatoio e 1 in canna. L'arma era in un'area abbandonata in Via Romolo e Remo. Nello stesso luogo sono stati rinvenuti anche 56,5 grammi di marijuana e 14 di hashish. La pistola, di fabbricazione tedesca, sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici