Covid Campania, il bollettino: 1.948 nuovi casi. I ricoverati sono 621

In Campania sono 1.948 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA), di cui 1.630 all'antigenico e 318 al molecolare. Il tasso di positività sale al 15%, ieri era al 13,73%.

Il bollettino

I test effettuati sono stati 12.901 di cui 9.247 antigenici e 3.654 molecolari. Dieci i morti nelle ultime 48 ore, altri due in precedenza ma registrati ieri. Stabile il tasso di occupazione delle terapie intensive, 30 pazienti come ieri, mentre calano i ricoveri nei reparti ordinari, dai 608 di ieri si è passati a 591.