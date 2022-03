Covid Campania, 3.627 casi e 682 ricoveri

Risale l’indice di contagio in Campania, che oggi è dell’11,42 per cento. I tamponi eseguiti sono 31.749

Risale, in Campania, l'indice di contagio. Secondo i dati del bollettino dell'Unità di crisi della Regione sono 3.627 i neo positivi al Covid su 31.749 test esaminati. Ieri l'indice era pari al 10,3%, oggi è all'11,42%. Dodici i decessi nelle ultime 48 ore; 7 sono i deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali calano a 37 i ricoveri in terapia intensiva (-5 rispetto a ieri); ancor più netto il calo in degenza con 645 posti letto occupati (-28 rispetto a ieri).