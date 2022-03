Boscoreale, incendio in serre per coltivazione dei fiori

Le fiamme, che sono state domate dai vigili del fuoco, hanno completamente distrutto due serre in legno. Indagini in corso da parte dei carabinieri

La scorsa notte a Boscoreale, nel Napoletano, i carabinieri sono intervenuti in via vicinale Cangiani all'altezza del civico 38 dove per cause ancora in corso di accertamento un incendio aveva interessato delle serre per la coltivazione dei fiori all'interno di un'area di 600 metri quadrati.

Il rogo

Le fiamme, che sono state domate dai vigili del fuoco, hanno completamente distrutto due serre in legno. Indagini in corso da parte dei carabinieri.