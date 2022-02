Portici, litiga con ex moglie e l'accoltella: arrestato

Prima litiga con la ex moglie, poi l'accoltella: un 36enne è stato arrestato dai carabinieri di Portici. L'uomo non si era rassegnato alla fine della relazione e, dopo essersi incontrato con la ex in una strada del comune vesuviano, ha litigato e l'ha ferita con un coltello pieghevole, poi sequestrato, alla spalla sinistra.

L'allarme ai carabinieri

Un familiare della vittima ha dato l'allarme ai carabinieri che, giunti sul posto, hanno arrestato l'uomo che dovrà rispondere di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. La donna è stata medicata all'Ospedale del Mare di Napoli e ha riportato ferite guaribili in sette giorni.