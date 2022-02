Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 54 (-3) quelle negli altri reparti sono 830 (-40)

Secondo dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, sono 3.536 i nuovi casi di Covid registrati a fronte di 35.540 test esaminati. Otto i decessi nelle ultime 48 ore. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 54 (-3) quelle negli altri reparti sono 830 (-40). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)