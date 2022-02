Fugge in auto dopo rifornimento trascinando con sé benzinaio, preso

Dopo aver fatto rifornimento, invece di pagare, ha ingranato la marcia e d è fuggito in auto, trascinando per alcuni metri il benzinaio che era rimasto aggrappato alla portiera: per questo un 23enne, G. C., è stato arrestato dai carabinieri di Varcaturo su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord.Il giovane è finito agli arresti domiciliari per il reato di rapina aggravata.

La vicenda

Il fatto è avvenuto il primo gennaio scorso nella zona costiera di Gugliano in Campania (Napoli). Le indagini effettuate dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Napoli Nord scattarono subito dopo. Il benzinaio aveva riportato lesioni multiple dopo essere trascinato dall'auto per alcuni metri e ai militari raccontò di quel giovane che era venuto a mettere il carburante e che poi era fuggito al momento di pagare; l'addetto al rifornimento aveva provato a togliere le chiavi dal quadro dell'auto del 23enne, ma questi era comunque riuscito a partire a tutta velocità. Alla fine il 23enne ha provato anche a modificare parzialmente la targa dell'auto, ma è stato comunque identificato e arrestato.